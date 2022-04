United verlängert mit Chong

Manchester United verlängert das Arbeitspapier mit Tahith Chong um ein weiteres Jahr bis 2023. Die ‚Manchester Evening News‘ berichten von einer vertraglich festgehaltenen Option, die die Red Devils ziehen, um den 22-jährigen Niederländer weiter an sich zu binden.

Chong war 2016 als 16-jähriges Talent von Feyenoord Rotterdam ins Old Trafford gekommen. Aktuell ist der Offensivspieler an den Championship-Klub Birmingham City ausgeliehen. In der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit soll er dann als einer von mehreren zurückkehrenden Leihspielern in den Profi-Kader von United integriert werden.