Atlético: Almada für Correa?

Atlético Madrid könnte in der Offensivabteilung einen Wechsel vollziehen. Fabrizio Romano berichtet, dass der saudi-arabische Klub Al Ittihad an einer Verpflichtung von Angreifer Ángel Correa (28) arbeitet. In Kürze sollen Gespräche aufgenommen werden, bei Atlético steht Correa noch bis 2026 unter Vertrag.

Die Madrilenen wiederum sollen konkretes Interesse an dessen argentinischem Weltmeister-Kollegen Thiago Almada (22) signalisieren. Laut Romano steht der Offensivspieler bei den Rojiblancos als potenzieller Correa-Ersatz weit oben auf der Liste. Almada ist vertraglich noch bis Ende 2025 an MLS-Klub Atlanta United gebunden.