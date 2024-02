Diagnose da: Bellingham wochenlang raus

Jude Bellingham wird Real Madrid erst einmal nicht zur Verfügung stehen. Wie die Königlichen bekanntgeben, hat sich der Mittelfeldstar beim Spiel gegen den FC Girona (4:0) am gestrigen Samstagabend eine Prellung am linken Knöchel zugezogen.

Nach Informationen von ‚Relevo‘ wird der Engländer vier Spiele fehlen und erst im Achtelfinalrückspiel in der Champions League gegen RB Leipzig (6. März, 21 Uhr) auf den Platz zurückkehren. Mit 16 Toren in 21 Spielen führt der 27-malige englische Nationalspieler aktuell die Torschützenliste der spanischen Liga an.