Mendy vor Real-Verlängerung

Ferland Mendy darf sich in Kürze über ein neues Arbeitspapier bei Real Madrid freuen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, steht der 29-jährige Linksverteidiger kurz vor der Verlängerung seines 2025 auslaufenden Vertrags bei den Königlichen. Sobald der Franzose in den nächsten Tagen von seinem EM-Urlaub zurückkehrt, soll der neue Vertrag besiegelt werden. Inwiefern die Lage etwas am Thema Alphonso Davies (23) ändert, ist nicht abzusehen.

Momentan will Real aber zumindest dafür sorgen, dass Mendys Vertrag nicht im kommenden Jahr ausläuft. Denn in der Form der vergangenen Monate ist der Linksfuß eine klare Verstärkung für die linke Abwehrseite. Der in der Vergangenheit oft vom Verletzungspech verfolgte Franzose blieb in der vergangenen Saison von größeren Blessuren verschont und spulte die zweitmeisten Einsatzminuten (insgesamt 2.835 in 37 Pflichtspielen) seit seinem Wechsel nach Madrid im Jahr 2019 ab.