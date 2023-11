Wintertransfers: Freund skizziert Bayerns Plan – Palhinha im Fokus?

Dass der FC Bayern im Winter auf dem Transfermarkt aktiv werden will, ist bekannt. Fallen mehrere Spieler gleichzeitig aus, muss Trainer Thomas Tuchel aktuell nämlich kreativ werden. Vor allem in der Defensive stünden den Münchnern mehr Optionen gut zu Gesicht.

Ähnlich sieht das auch Bayerns Sportdirektor Christoph Freund, der gegenüber der ‚Sport Bild‘ sagt: „Ich würde mich nicht festlegen, aber wir schauen uns im Bereich Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, Sechser um.“

Der 46-Jährige veranschaulicht: „Wir überlegen, was möglich ist. Aber Winter-Fenster sind nie einfach. Wir wollen das Richtige machen, es geht nicht um Aktionismus. Wir diskutieren jetzt ein paar Varianten, denn wir haben sehr große Ziele, in der Bundesliga wie auch in der Champions League.“

Palhinha immer noch im Blick

Dass bei der Suche nach Verstärkungen erneut João Palhinha vom FC Fulham in den Fokus des Bundesligaprimus rücken könnte, schließt der Österreicher nicht aus: „Natürlich ist er weiter auf unserem Schirm. Der Verein hat sich im Sommer intensiv mit Palhinha beschäftigt. Am letzten, kuriosen Tag des Transferfensters war ich ja schon ein bisschen mit dabei. Aber noch kann man nicht sagen, was passieren wird. Wir sondieren den Markt generell.“

Durchaus interessante Worte, war zuletzt doch zu vernehmen, dass die Bayern Abstand von einem Palhinha-Transfer genommen haben. Sowohl medizinische als auch finanzielle Gründe sollen beim Rekordmeister zu einem Umdenken geführt haben.