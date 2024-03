Schuster übernimmt das Streich-Erbe

Nach zwölfeinhalb Jahren legt Christian Streich im Sommer das Trainerzepter beim SC Freiburg zur Seite. Seinen Platz wird dann Julian Schuster einnehmen. Das verkündet der Bundesligist offiziell.

„Das Traineramt beim Sport-Club ist für mich Herzensangelegenheit und Herausforderung zugleich. Ich bin mir der Aufgabe bewusst und gehe diese mit voller Überzeugung, aber auch mit Demut und Respekt an“, sagt Schuster, „Geschlossenheit, Leidenschaft und Verbundenheit mit der Stadt und der Region – diese Werte zeichnen für mich den Sport-Club aus. Ich freue mich darauf, diese Werte gemeinsam mit der Mannschaft, dem Staff und den Fans zu leben und weiterzuentwickeln. Mein Dank gilt den Verantwortlichen für das Vertrauen, aber auch Christian Streich und allen SC-Trainern, die mich bis hierhin begleitet haben, für die enge und intensive Zusammenarbeit.“

Vorstand Jochen Saier ergänzt: „Wir haben uns in den vergangenen Wochen intensiv mit mehreren internen wie externen Kandidaten für die Nachfolge von Christian Streich auseinandergesetzt. Am Ende dieses Prozesses haben wir uns mit großer Überzeugung für den gemeinsamen Weg mit Julian Schuster entschieden. Sein Fachwissen, seine Persönlichkeit und seine umfängliche Identifikation mit der Philosophie und den Werten des SC Freiburg waren für uns maßgebliche Kriterien. In den vergangenen sechs Jahren leistete er als Co- und Verbindungstrainer wertvolle Arbeit mit unseren jungen Profis und kennt das Innenleben des Vereins.“

In seiner aktiven Laufbahn war der frühere defensive Mittelfeldspieler und Mannschaftskapitän in 242 Partien für Freiburg aufgelaufen. 2018 erfolgte Schusters Karriereende, dem Verein ist er im Anschluss treu geblieben.

Derzeit arbeitet der 38-Jährige als Verbindungstrainer Profis und Jugend sowie in der Video- und Gegner-Analyse. Seine Pro-Trainer-Lizenz hat Schuster vor einigen Wochen gemacht. In wenigen Monaten steht seine erste Aufgabe als Chefcoach einer Profimannschaft an.