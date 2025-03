Verlängerung: Asencio & Real vor Einigung

Innenverteidiger Raúl Asencio wird auch in Zukunft für Real Madrid auflaufen. Laut Fabrizio Romano geht es in den nächsten Wochen nur noch um Kleinigkeiten, die es zu klären gilt. Von Spieler- sowie Vereinsseite bestehen jedoch keine Zweifel daran, dass der 22-Jährige demnächst einen neuen Vertrag bei den Königlichen unterzeichnen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ursprünglich für die zweite Mannschaft vorgesehene Asencio musste mitten in der laufenden Saison aufgrund etlicher Verletzungen in der Innenverteidigung bei Real in die Bresche springen. Der Spanier spielte sich auf Anhieb in der ersten Reihe fest und gehört mittlerweile zum Stammpersonal beim Champions League-Rekordsieger. Die guten Leistungen fanden auch beim spanischen Verband Anklang. Asencio wurde von Luis de la Fuente erstmals für die Nationalmannschaft nominiert und wird voraussichtlich in den Nations League-Partien gegen die Niederlande debütieren.