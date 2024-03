DFB: U21 nominiert Quarshie nach

Die deutsche U21-Nationalmannschaft reagiert auf den verletzungsbedingten Ausfall von Colin Kleine-Bekel (21/Holstein Kiel). Für den Innenverteidiger hat Trainer Trainer Antonio Di Salvo Fortuna Düsseldorfs Joshua Quarshie (19) nachnominiert.

Der 1,97 Meter große Abwehrspieler lief bereits mehrfach für die U18, U19 und U20 auf, nun winkt das Debüt für die U21. In der EM-Qualifikation tritt der DFB am Dienstag (18 Uhr) gegen Israel an.