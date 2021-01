Podolski über FC-Rückkehr: „Das Thema ist durch“

Ex-Nationalspieler Lukas Podolski hat mit einer Rückkehr zum 1. FC Köln als Spieler abgeschlossen. „Das Thema ist durch. Es hat sich in den letzten Wochen auch keiner gemeldet. Aktuell besteht kein Kontakt zum FC, dass ich auf den Platz zurückkehre“, sagte der 35-Jährige bei ‚Sky90‘. Ein künftiges Engagement bei den Geißböcken abseits des Platzes hält sich der Offensivakteur aber offen: „Ich bin dem Verein für immer treu. Man wird mich bestimmt auf der ein oder anderen Position da in Zukunft auch sehen.“

Der Weltmeister von 2014 bestätigte zudem erneut, dass seine aktive Karriere noch lange nicht vorbei sei: „Ich habe noch Bock auf Fußball, ich fühle mich gut und ich will so lange spielen wie möglich.“ Podolskis Vertrag bei seinem derzeitigen Klub Antalyaspor läuft im Sommer aus. Zuletzt machten Spekulationen um einen Wechsel die Runde. So sollen unter anderem zwei Klubs aus der MLS, einer von ihnen der FC Cincinnati, Interesse am Angreifer zeigen.