Osnabrück trennt sich von Schweinsteiger

Der VfL Osnabrück zieht Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt und nutzt die anstehende Länderspielpause für einen Trainerwechsel. Wie das Zweitliga-Schlusslicht mitteilt, ist die Zusammenarbeit mit Trainer Tobias Schweinsteiger mit sofortiger Wirkung beendet.

„Tobias hat uns vor rund einem Jahr in einer prekären Situation in der 3. Liga übernommen. Sein Anteil an einer unglaublich erfolgreichen Rückserie und dem Aufstieg in die 2. Bundesliga ist wahnsinnig groß. Auch deshalb sind wir Tobias zu großem Dank verpflichtet und schätzen ihn für seine Arbeit für den VfL, aber auch für seine herzliche und offene Art als Mensch“, sagt VfL-Geschäftsführer Michael Welling. Schweinsteiger hatte den VfL im Sommer 2022 als seine erste Cheftrainer-Station übernommen und zu einem sensationellen Last-Minute-Aufstieg geführt. In Liga zwei bekam der Aufsteiger allerdings seine Grenzen aufgezeigt. Unter Schweinsteiger konnten die Niedersachsen in den ersten 13 Spieltagen nur einen Sieg einfahren.