Schnäppchen statt 100 Millionen: Reals Hoffnung bei Davies

Die Gerüchte um Real Madrid und Alphonso Davies konkretisieren sich. Nach Informationen der ‚as‘ will der spanische Rekordmeister den 22-Jährigen vom FC Bayern allerdings erst im Sommer 2024 an Bord holen. Dann hat Davies nach aktuellem Stand nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit.

Eine zeitnahe Verpflichtung würde Real mindestens 100 Millionen Euro kosten, spekuliert die ‚as‘. Abwarten könnte sich lohnen, ähnlich gingen die Madrilenen einst bei den Transfers von Toni Kroos und Eden Hazard vor, deren Preise ein Jahr vor Ablauf des Kontrakts nach unten korrigiert wurden.

In Madrid, schreibt die ‚as‘, schätzen sie an Davies seine „Kraft, die teuflische Schnelligkeit und Erfahrung auf höchstem Niveau“. Allerdings nicht nur dort. Schließlich ist man in München an einer langfristigen Zusammenarbeit mit dem Kanadier interessiert. Und auch der FC Barcelona hat den zweitschnellsten Spieler der WM auf der Liste.