PSG: Pacho im Medizincheck

Paris St. Germain kann in Kürze Vollzug vermelden. ‚Sky‘ zufolge unterzieht sich Willian Pacho (22) aktuell den medizinischen Untersuchungen am Eiffelturm. Im Anschluss unterschreibt der Innenverteidiger ein langfristiges Arbeitspapier bis 2029.

Im Gegenzug fließen knapp 40 Millionen Euro plus weitere Zuschläge an Eintracht Frankfurt. Die Adler erwirtschaften also ein deutliches Transferplus. Im vergangenen Jahr wurde Pacho für neun Millionen von Royal Antwerpen an Bord geholt.