Eberl: Noß-Leihe „kann Sinn machen“

Max Eberl hat sich zu den Gerüchten um die Zukunft von Conor Noß geäußert. Auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden Bundesligaspiel gegen RB Leipzig (Samstag, 15:30 Uhr) sagte der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach diesbezüglich: „Natürlich kann für ihn eine Leihe zu einem anderen Klub Sinn machen. Es wäre aber kein Zeichen, dass wir auf den eigenen Nachwuchs keinen Wert legen, sondern genau das Gegenteil davon.“ Eberl betonte, dass man in Gladbach langfristig mit dem 20-Jährigen plane: „Wir überlegen, was der nächste und beste Schritt für die Entwicklung von Conor Noß sein könnte, damit wir ihn irgendwann in unserem Trikot auf dem Platz sehen können.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Noß kommt in dieser Saison bisher vorzugsweise in der zweiten Mannschaft der Fohlen zum Zug, durfte aber beim 4:0 der Borussia gegen Greuther Fürth am zwölften Spieltag ein paar Minuten Bundesliga-Luft schnuppern. Aktuell wird das Offensiv-Talent mit einer Leihe zum FC Schalke in Verbindung gebracht. Sein Vertrag bei den Fohlen läuft noch bis 2024.