Bochum nimmt Ajax-Verteidiger ins Visier

Der VfL Bochum will Jakov Medic (25) verpflichten. Laut ‚Sky‘ ist der Innenverteidiger die Wunschlösung der Bochumer, sollte Bernardo (29) den Verein Richtung Union Berlin verlassen. Medic steht noch bis 2028 bei Ajax Amsterdam unter Vertrag, kann sich einen Wechsel zum Ruhrpott-Klub in die Bundesliga jedoch gut vorstellen. Italienische Medien berichten, dass auch der Hamburger SV und der FC St. Pauli ein Auge auf Medic geworfen haben.

Der Kroate hatte bereits von 2018 bis 2023 in Deutschland beim 1. FC Nürnberg, Wehen Wiesbaden und St. Pauli gespielt, bevor er für drei Millionen Euro in die niederländische Hauptstadt wechselte. In der vergangenen Saison kam er auf enttäuschende neun Pflichtspieleinsätze, erzielte dabei ein Tor.