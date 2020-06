Bleibt Uth in Köln?

Mark Uth denkt an einen Verbleib beim 1. FC Köln. „Ich kann es mir vorstellen“, sagte der Offensivspieler nach der Partie gegen Eintracht Frankfurt (1:1) bei ‚Sky‘. Köln könnte Uth per Kaufoption an sich binden, das Problem ist die Ablöse. Schalke 04 beharrt auf die festgeschriebenen zehn Millionen Euro.

Wie es weitergeht, ist noch offen: „Ich weiß es wirklich noch nicht, Wir werden uns bald unterhalten, dann schauen wir mal.“ Der 28-Jährige wurde im Januar an den FC verliehen. In 14 Partien markierte der gebürtige Kölner elf Scorerpunkte (fünf Tore, sechs Assists).