Juventus verlängert mit Eigengewächs Miretti

Fabio Miretti bleibt seinem Jugendverein Juventus Turin weiter treu. Wie die Bianconeri bekanntgeben, wurde der Vertrag mit dem 20-Jährigen um ein Jahr bis 2028 verlängert. „Seine Fähigkeiten und Qualitäten kamen bereits in der U19-Mannschaft zur Geltung, bevor er in das Team von Juventus Next Gen wechselte, wo ihm die Kapitänsbinde anvertraut wurde. Dies war die letzte Etappe, die ihn in die erste Mannschaft führte“, heißt es in einem öffentlichen Statement des Klubs.

Der zentrale Mittelfeldspieler hat in der vergangenen Saison insgesamt 28 Pflichtspiele für Juventus bestritten und dabei vier Scorerpunkte gesammelt. Moretti ist aktueller italienischer U21-Nationalspieler. In neun Länderspielen erzielte er einen Treffer.