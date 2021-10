Premier League hinter Schotten-Talent Ramsay her

Norwich City steigt offenbar ins Rennen um die Verpflichtung von Calvin Ramsay ein. Wie die ‚Sun‘ berichtet, beobachten die Canaries den 18-jährigen Rechtsverteidiger vom FC Aberdeen intensiv und wollen im Januar einen Versuch starten, ihn unter Vertrag zu nehmen. Neben Norwich sollen auch Manchester United, Leicester City und der FC Everton ihr Interesse beim schottischen U21-Nationalspieler hinterlegt haben.

Ramsay gehört seit Saisonbeginn zur Stammformation von Aberdeen-Trainer Stephen Glass. Vergangenen Monat sagte Glass über den talentierten Abwehrspieler: „Würde ich im Januar mit Angeboten rechnen? Das würde mich nicht überraschen, seien wir mal ehrlich.“ Wettbewerbsübergreifend legte der Rechtsfuß in 15 Spielen sieben Tore auf. Das Eigengewächs steht noch bis 2024 in Aberdeen unter Vertrag. Ein baldiger Wechsel in die Premier League ist jedoch wahrscheinlich.