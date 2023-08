Kampf um Majer: Wolfsburg plant Tausch-Deal

Niko Kovac und Co. geben im Werben um Lovro Majer (25) nicht auf. Auch nach drei von Stade Rennes abgelehnten Angeboten bleibt der VfL Wolfsburg am kroatischen Mittelfeldspieler dran. Laut ‚L’Équipe‘ haben die Niedersachsen einen neuen Plan gefasst. Dem Bericht der französischen Fachzeitung zufolge wollen sie den Transfer per Tausch realisieren.

Der VfL sei bereit, seinen ohnehin wechselwilligen Innenverteidiger Maxence Lacroix (23) in den Deal einzubinden. Für den Innenverteidiger, zuletzt auch bei Borussia Mönchengladbach gehandelt, steht eine zweistellige Millionen-Ablöse im Raum. Ganz aufwiegen ließe sich Majers Preis, für den Wolfsburg bereits erfolglos 20 Millionen Euro geboten hat, damit nicht – aber erheblich drücken.

„Es gibt einen Markt“

Dass man in der Bretagne weiter gesprächsbereit ist, deutet derweil Rennes-Trainer Bruno Génésio gegenüber ‚L’Équipe‘ an: „Es ist klar, dass wir ihn behalten wollen. Dennoch gibt es einen Markt, Angebote und den Willen des Spielers. Solange der Transfermarkt noch nicht vorbei ist, weiß man nicht, was passieren wird.“

Nach FT-Informationen hat sich Majer bereits mit den Wolfsburgern auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Der Edeltechniker will unbedingt zu seinem Landsmann Kovac. Die Zusage des Spielers hilft derweil auch in den Verhandlungen mit dessen Arbeitgeber.