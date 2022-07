FC Bayern: Hernández plädiert für Pavard-Verbleib

Lucas Hernández möchte, dass Benjamin Pavard beim FC Bayern bleibt. „Ich wäre wirklich froh, wenn Benji bleiben würde. Er ist einer meiner besten Freunde im Team. Es machen immer viele Gerüchte die Runde, aber ich weiß, dass er hier glücklich und zufrieden ist. Wir werden also sehen, was passiert. Letztlich ist es natürlich die Entscheidung des Vereins“, so der französische Abwehrspieler im Interview mit ‚Sport1‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pavard gilt seit geraumer Zeit als Abschiedskandidat in München. Der 26-Jährige strebt einen Stammplatz in der Innenverteidigung des deutschen Rekordmeisters an, dass er diesen bekommt, ist aber unwahrscheinlich. Trainer Julian Nagelsmann soll Pavard gerne als Alternative für hinten rechts behalten wollen, Stand jetzt stehen die Zeichen aber eher auf Abschied. Pavard selbst sagte jüngst nach seiner Zukunft gefragt: „Ich weiß es nicht, ehrlich.“