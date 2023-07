Gespräche laufen: Disasi nach England?

Innenverteidiger Axel Disasi zieht es in diesem Sommer womöglich in die englische Premier League. Laut ‚Sky‘ führt Newcastle United konkrete Gespräche mit der AS Monaco. Im Fürstentum steht Disasi noch bis 2025 unter Vertrag, als mögliche Ablöse waren zuletzt 50 Millionen Euro im Gespräch.

Neben Newcastle ist auch Manchester United am französischen Vize-Weltmeister dran. Die Red Devils müssten für einen Transfer aber zunächst Spieler verkaufen. Disasi war vor drei Jahren von Stade Reims nach Monaco gewechselt – Kostenpunkt damals: 13 Millionen Euro.

