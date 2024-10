Hummels endlich vor Rom-Debüt

Am Donnerstag könnte Mats Hummels endlich sein Debüt für die AS Rom feiern. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, plant Trainer Ivan Juric den 35-jährigen Innenverteidiger auf der Position von Stammkraft Gianluca Mancini ein. Der 28-Jährige hat Probleme mit dem Oberschenkel und erhält voraussichtlich eine Pause.

Vor dem Spiel gegen den FC Venedig (2:1) sagte Juric noch über Hummels: „Wir erhöhen den Druck und er arbeitet hart, aber er ist nicht 100 Prozent fit. Ich hoffe, ihn so schnell wie möglich einbinden zu können.“ In der Europa League gegen den IF Elfsborg könnte es dann endlich so weit sein.