Union-Trainersuche: So steht es um ein Baumgart-Engagement

Nach neun Pflichtspielen in Folge ohne Sieg war für Bo Svensson Schluss als Trainer von Union Berlin. Am gestrigen Freitag trennten sich die Eisernen vom Dänen. Wer nun in Köpenick übernehmen wird, ist noch unklar. Die Trainersuche läuft.

Kandidaten gibt es mehrere. Es braucht nicht viel Fantasie, um zu diesen auch Steffen Baumgart zu zählen. Schließlich betonte der ehemalige HSV-Coach schon mehrfach in der Vergangenheit, ein Fan von Union Berlin zu sein, für das er auch als Aktiver selbst gespielt hatte. Zudem bewies er als Coach beim 1. FC Köln, dass er Bundesliga kann.

Wie steht es also um ein Engagement von Baumgart bei Union? Laut einem Bericht der ‚Bild‘ nicht gut. Der Tageszeitung zufolge ist es „extrem unwahrscheinlich“, dass der 52-Jährige bei den kriselnden Berlinern übernimmt. Eine Begründung wird nicht geliefert.

Sogar ausgeschlossen ist laut dem Bericht eine Rückkehr des früheren Erfolgstrainers Urs Fischer. Zudem soll es keinen Kontakt zu Markus Gisdol geben, mit dem Unions Sportsgeschäftsführer Horst Heldt einst in Köln zusammenarbeitete. Einen Favoriten auf die Svensson-Nachfolge gibt es derweil noch nicht.