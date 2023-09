United: Der Plan mit Wan-Bissaka

Manchester United möchte Aaron Wan-Bissaka in den eigenen Reihen halten. Laut dem ‚Telegraph‘ befinden sich die Red Devils und der Rechtsverteidiger bereits in Gesprächen über eine Ausdehnung der Zusammenarbeit. Damit wolle man der Leistungsexplosion des Rechtsverteidigers Rechnung tragen.

Der Tageszeitung zufolge sind die Verantwortlichen mit der Entwicklung des 25-Jährigen unter Trainer Erik ten Hag zufrieden. In der laufenden Premier League-Saison stand Wan-Bissaka bislang in allen vier Partien in der Startelf. Vertraglich ist der Engländer nur noch ein Jahr gebunden.