Bayern: Sané fehlt zum Ligaauftakt

Leroy Sané wird aller Vorraussicht nach den Saisonstart mit dem FC Bayern verpassen. „Leroy wird noch einige Zeit seine Reha machen. Er soll jetzt nach dieser Schambeinverletzung, die er wirklich durch die letzte Saison und die EM getragen hat, und der Operation danach zu 100 Prozent fit werden. Da werden wir wirklich von Woche zu Woche schauen“, so Sportvorstand Max Eberl auf einer Pressekonferenz im FCB-Trainingslager in Seoul. Der 28-jährige Nationalspieler hatte sich nach dem EM-Aus Anfang Juni einer Leisten-Operation unterzogen.

Nach einer starken Hinrunde in der Bundesliga mit acht Toren und zehn Assists in 17 Einsätzen gelang Sané in der Rüchrunde auch verletzungsgehemmt nur noch eine Vorlage, bevor er zum Saisonende ganz ausfiel. Teamkollege Harry Kane (31) hingegen soll laut Eberl nach seinem Urlaub zum ersten Pflichtspiel der neuen Saison in der ersten Runde des DFB-Pokals am 16. August gegen den SSV Ulm trotz Rückenproblemen wieder zur Verfügung stehen.