Bewährungsprobe gegen Salzburg: So könnte Bayern spielen

Vier Gegentore und eine unerwartete Niederlage beim Aufsteiger VfL Bochum stecken den Spieler des FC Bayern in den Knochen. Schlechte Vorzeichen für ein Champions League-Achtelfinale gegen RB Salzburg. Der Underdog aus Österreich zeigte bereits in der Vergangenheit, dass man in der Lage ist, die großen Klubs in der Königsklasse zu ärgern.

In der laufenden Spielzeit gewannen die Salzburger alle drei Heimspiele in der Gruppenphase gegen den französischen Meister OSC Lille (2:1), gegen den VfL Wolfsburg (3:1) und den FC Sevilla (1:0). Die Vorsaison brachte ein Topspiel gegen den FC Liverpool (3:4) bei dem man den Engländern mehr als nur Paroli bot und ein Remis gegen die SSC Neapel (1:1).

Bayern in der Champions League top

Der FC Bayern gab sich im laufenden Wettbewerb keine Blöße. Die Münchner gewannen alle Spiele in der Gruppenphase und erzielten beeindruckende 22 Tore in sechs Begegnungen. Auch der FC Barcelona konnte dem deutschen Rekordmeister kein Bein stellen.

Ausfälle beim FCB

Die Bayern müssen allerdings auf einige Stammkräfte verzichten. Mit Alphonso Davies (Herz), Manuel Neuer (Knie) und Leon Goretzka (Patellasehne) fallen drei Spieler aus, die absolute Leistungsträger sind und bei entsprechendem Fitnessstand sofort in die Startelf rücken würden. Jamal Musiala (Covid-19) fehlt außerdem ein wichtiger Ergänzungsspieler, der in knappen Spielen stets für frischen Wind sorgte.

Gegen RB Leipzig (3:2) vor zwei Wochen spielte der FC Bayern mit Dreierkette und einer sehr offensiven Grundformation. Auf den Außen agierten Kingsley Coman und Serge Gnabry, zwei gelernte Flügelstürmer, als Schienenspieler. Möglich, dass die Bayern auch gegen Leipzigs Schwesterklub mit dieser Formation antreten.

So könnten sie spielen