KSC: Brosinski macht Schluss

Daniel Brosinski hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. Der Karslruher SC gibt offiziell bekannt, dass der rechte Außenbahnspieler im Anschluss an die Saison seine Karriere beenden wird. Der 35-Jährige, der rund acht Jahre für den FSV Mainz 05 zum Einsatz kam, verbucht in seiner Vita unter anderem 222 Erstligapartien (elf Tore, 27 Vorlagen). Im Januar 2023 war der frühere deutsche U-Nationalspieler an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt, um seine Karriere ausklingen zu lassen.

Brosinski gibt zu verstehen: „Es ist an der Zeit meine Schuhe an den Nagel zu hängen und meine Zeit als aktiver Fußballer zu beenden. Es ist eine Entscheidung, die mir alles andere als leichtgefallen ist. Aber ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt. Und wer weiß, vielleicht wird der Fußball auch in Zukunft noch eine Rolle in meinem Leben spielen. Aber jetzt ist Zeit für neue Herausforderungen, Zeit, Neues zu lernen und zu entdecken. Ich freue mich auf das, was kommt und blicke gerne zurück auf das, was war.“