Weydandt reagiert auf KSC-Gerüchte

Hannover-Stürmer Hendrik Weydandt lassen die Gerüchte kalt, der Karlsruher SC habe ihn als Nachfolger für Philipp Hofmann (29) auf dem Zettel, den es zum VfL Bochum zieht. „Mein Platz ist hier. Ich sehe keinen Grund dafür, Hannover 96 zu verlassen“, stellt Weydandt im Interview mit dem ‚Sportbuzzer‘ klar.

Der 26-Jährige weiter: „Mein Vater und ich haben das Gerücht mit Karlsruhe gelesen und haben gesagt: Okay, wenn das so ist? Aber tatsächlich weiß ich darüber nichts. Es ist nichts, was mich beschäftigt.“ Weydandt, seit 2018 ein 96er, sagt: „Nach vier Jahren stelle ich fest, dass ich zu sämtlichen Personen eine Beziehung aufgebaut habe. Ähnlich wie bei den vier Jahren in Egestorf. Ich identifiziere mich sehr mit Hannover 96.“