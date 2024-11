Die Top-Torjäger Europas | Barcola macht Mbappé vergessen

Bradley Barcola sorgt aktuell dafür, dass Kylian Mbappé (25) nur noch wegen seines Rechtsstreits mit dem Verein bei Paris St. Germain im Gespräch bleibt. In elf Ligaspielen konnte der 22-Jährige bereits zehn Mal den gegnerischen Torwart überwinden. Dazu legte er zwei Treffer auf. Auch vergangenes Wochenende verbuchte der Franzose gegen Angers SCO in nur 45 Minuten einen Doppelpack. Ähnlich wie Mbappé kommt Barcola bei PSG hauptsächlich über den linken Flügel und sucht mit seinem starken rechten Fuß den Abschluss.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Shootingstar wechselte im Sommer 2023 von Olympique Lyon zum Serienmeister aus der Hauptstadt und steht dort bis 2028 unter Vertrag. Schon vergangene Saison konnte er sein Potenzial immer wieder andeuten, stand aber in der Rangordnung hinter Mbappé und Ousmane Dembélé (27). Seit dieser Saison ist Barcola der neue Hoffnungsträger des Scheichklubs, der nach wie vor die Champions League gewinnen möchte.

Unter dem Radar

Kaum Aufmerksamkeit erfahren hierzulande auch Aleksey Batrakov und Mateo Retegui, die ebenfalls schon zweistellig erfolgreich waren. Gerade Batrakov dürfte sich dabei für einen Wechsel empfehlen, spielt er doch aktuell nur in der russischen Premier Liga für Lokomotive Moskau. Mit gerade einmal 19 Jahren darf man davon ausgehen, dass der offensive Mittelfeldspieler, der neben zehn Treffern auch sechs Vorlagen auf dem Konto hat, noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist. Retegui dagegen wurde im Sommer von Atalanta als Reaktion auf die Verletzung von Gianluca Scamacca verpflichtet und fühlt sich im Sturmzentrum am wohlsten. Der 25-Jährige konnte sich sogar schon elf Mal in die Torschützenliste eintragen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die besten Torjäger Europas