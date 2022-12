Die Details zum Suárez-Deal

Zum bevorstehenden Transfer von Luis Suárez sickern weitere Details durch. Einem Bericht der spanischen Zeitung ‚Sport‘ zufolge wird der 35-jährige Stürmer bei Grêmio Porto Alegre ein Monatsgehalt von 250.000 Euro plus Bonuszahlungen kassieren.

Aufs Jahr gerechnet winken Suárez also Minimum drei Millionen Euro, was ihn zu einem der bestbezahltesten Spieler Brasiliens macht. Beim zweifachen Meister und Aufsteiger unterschreibt er für zwei Saisons. Eine Ablöse fließt nicht, der Vertrag des Uruguayers bei Club Nacional läuft in wenigen Tagen aus.

