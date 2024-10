Marmoush über Nottingham & Titel

Omar Marmoush ist der Senkrechtstarter der aktuellen Saison und hat ambitionierte Ziele. In einem Interview mit dem ägyptischen TV-Sender ‚Yallakora‘ offenbart der 25-Jährige, dass er mit Eintracht Frankfurt am Saisonende gerne die Schale in die Höhe stemmen möchte: „Ich würde mit Eintracht am liebsten die Meisterschaft gewinnen. Ich weiß nicht, wie lange wir nicht mehr Deutscher Meister geworden sind. Die Europa League hat Frankfurt vor zwei Jahren gewonnen. Aber die Liga gewinnt fast immer Bayern. Wenn man es dann trotzdem schafft, die Meisterschaft zu holen, wäre das wirklich außergewöhnlich.“

Die SGE rangiert nach den ersten sechs Spieltagen nur einen Punkt hinter dem FCB auf Rang drei der Tabelle und überzeugt mit tollem Offensivfußball. Einen großen Anteil daran hat der Ägypter, der bisher acht Tore erzielte und vier weitere auflegte. Auch gegen die Münchner (3:3) traf er doppelt: „Die Verteidiger standen immer sehr hoch. Aber ich war schneller als sie, deswegen war es leichter für mich gegen sie zu spielen. Ich wusste, irgendwann ergibt sich eine Chance und so ist es dann gleich mehrfach passiert.“ Umso glücklicher zeigt sich Marmoush, dass er im Sommer der Eintracht treu blieb und das Angebot von Nottingham Forest ausschlug: „Ein Wechsel war möglich, aber Gott sei Dank bin ich geblieben und ich bin zufrieden, dass ich geblieben bin. Diese Entscheidung war die richtige.“