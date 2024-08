Newcastle verpflichtet Angreifer Osula

William Osula wechselt von Premier League-Absteiger Sheffield United zu Newcastle United. Das geben die Magpies offiziell bekannt. Für den 21-Jährigen zahlt der nordenglische Klub dem Vernehmen nach rund zwölf Millionen Euro. Über die Vertragslänge macht der Verein keine Angabe. „William ist ein talentierter junger Stürmer, der alle Voraussetzungen mitbringt, um ein aufregender Spieler für Newcastle United zu werden. Wir haben seine Entwicklung genau verfolgt und freuen uns, dass wir mit ihm den nächsten Schritt in seiner Karriere machen können“, lässt sich Trainer Eddie Howe zitieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Osula war in der vergangenen Saison bei Sheffield nur Teilzeitarbeiter. In 21 Einsätzen in der Premier League blieb der dänische U21-Nationalspieler torlos. „Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Es ist ein großer Klub und eine großartige Gelegenheit. Als ich von Newcastles Interesse hörte, wusste ich, dass ich die Chance ergreifen muss, zu diesem Verein zu wechseln, wenn sie sich ergibt.“