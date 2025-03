Auch BVB dran: Wird Rangnick Bayerns Klopp?

FT-Meinung Unpassend

Hoeneß ist formal nur noch Ehrenpräsident und Aufsichtsratsmitglied – doch de facto hat sein Wort in München nach wie vor großes Gewicht. Dass der 73-Jährige immer noch Rangnick an Bord holen will, klingt plausibel. Beide verstehen sich gut und sprechen in den höchsten Tönen übereinander. Die Frage lautet jedoch: Bekommt Hoeneß dieses Projekt gegenüber Eberl und Freund durchgesetzt? Beide wissen natürlich, dass mit Rangnick ein Funktionär käme, der Beinfreiheit braucht, um ideal arbeiten zu können. Die Jobs von Sportvorstand und Sportdirektor könnten dann zügig wackeln.