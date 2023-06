Ben-Hatira zurück zur Hertha?

Hertha BSC arbeitet anscheinend an einer Rückkehr von Änis Ben-Hatira. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll der offensive Mittelfeldspieler eine Führungsrolle in der U23 einnehmen. Erste Gespräche seien bereits gelaufen.

Ben-Hatira spielte zuletzt in Tunesien für die US Monastir. Seit Januar ist der mittlerweile 34-Jährige vereinslos. Bei der Alten Dame, bei der er von 2011 bis 2016 unter Vertrag stand, könnte der frühere deutsche U-Nationalspieler seine Karriere in der Regionalliga ausklingen lassen.

