VfB fällt auf Platz 18: Muss Labbadia wieder gehen?

Nach einem zuletzt respektablen 1:1-Unentschieden gegen Europa League-Sieger Eintracht Frankfurt kassierte der VfB Stuttgart am heutigen Samstagnachmittag eine 0:1-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg. Damit rutschen die Schwaben auf den letzten Tabellenplatz ab.

Die Bilanz unter Trainer Bruno Labbadia ist ernüchternd: In elf Pflichtspielen unter der Leitung des 57-Jährigen sprangen nur zwei Siege heraus – einer davon im DFB-Pokalachtelfinale gegen den SC Paderborn.

Zwar beträgt der Abstand auf das rettende Ufer lediglich zwei Punkte, doch der Punkteschnitt von 0,81 unter Labbadia dürfte den Anhängern des VfB wenig Hoffnung auf die rettende Trendwende machen. Die ‚Bild‘ bringt nun einen möglichen Trainerwechsel ins Spiel.

Länderspielpause als letzte Chance?

Der Boulevardzeitung zufolge „könnte es eng werden“ für Labbadia. Schließlich sei die anstehende Länderspielpause „die letzte sinnvolle Gelegenheit“, etwas auf dem Trainerposten zu verändern. In dieser Saison scheiterten vor Labbadia bereits Pellegrino Matarazzo (fünf Punkte aus neun Spielen) und Michael Wimmer (neun Punkte in sechs Spielen). Ob es beim VfB in dieser Saison den dritten Trainerwechsel gibt, wird sich wohl in den kommenden Tagen zeigen.