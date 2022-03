Dreifaches Gehalt für Nkunku: Sticht United auch Bayern aus?

Zu den besten Offensivspielern der Bundesliga zählt Christopher Nkunku in dieser Saison allemal. Und auch europaweit gibt es wenige mit vergleichbarer Quote und gleichzeitig so enormem Einfluss auf die spielerische Darbietung des Teams.

Die Folge: Für RB Leipzig dürfte Nkunku im Sommer kaum zu halten sein. Laut einem Bericht des ‚Daily Star‘ macht Manchester United ernst im Werben um den 24-jährigen Franzosen. Demzufolge bieten die Red Devils umgerechnet mehr als 100.000 Euro Wochengehalt, also eine Verdreifachung der bisherigen Bezüge. Auf das Jahr umgerechnet könnte Nkunku im Old Trafford also künftig mehr als fünf Millionen einstreichen.

Bayern auch im Rennen?

Alleine auf weiter Flur ist United aber bei weitem nicht. Juventus Turin, Paris St. Germain und auch der FC Bayern wurden zuletzt als mögliche Abnehmer gehandelt. ‚Bild‘-Reporter Christian Falk berichtete unlängst, dass „man Nkunku intern für einen interessanten Spieler für Bayern“ hält. Einem anderen ‚Bild‘-Bericht zufolge ist der Leipziger „keine Option“, da man schon im Sommer bei Julian Nagelsmanns Ex-Klub einkaufte und zudem auf den Außenbahnen gut besetzt sei. Zur Wahrheit zählt allerdings auch, dass Nkunku bei RB in zentraler Rolle aufblüht.

25 Tore und 13 Assists stehen für den Rechtsfuß in der laufenden Saison aus den bislang 37 Pflichtspielen zu Buche. Den Leipzigern wächst der bei PSG ausgebildete Kreativmann so langsam über den Kopf. Man darf gespannt sein, welche Summen im Sommer aufgerufen werden, momentan stehen stolze 75 Millionen Euro Ablöse im Raum.