40-Millionen-Angebot für Badiashile

Der FC Chelsea geht im Poker um Benoît Badiashile in die Offensive. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato hat der Londoner Premier League-Klub ein Angebot in Höhe von 40 Millionen Euro bei der AS Monaco eingereicht. Der 21-jährige Innenverteidiger besitzt noch einen Vertrag bis Sommer 2024.

Erst gestern berichtete ‚The Athletic‘, dass 35 Millionen Euro ausreichen könnten, um Badiashile aus dem Fürstentum loszueisen. Chelsea drückt nun allerdings auf die Tube, denn auch Ligarivale Manchester United zeigt konkretes Interesse am zweifachen französischen Nationalspieler.

