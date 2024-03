Bundesliga-Interesse an Skarke

Der Abstieg von Darmstadt 98 ist vorprogrammiert – Tim Skarke könnte aber in der Bundesliga bleiben. Wie ‚Sky‘ berichtet, gibt es erstes loses Interesse aus der Bundesliga am 27-jährige Flügelspieler.

Skarke ist noch bis Saisonende von Union Berlin an die Lilien verliehen. Eine erneute Rückkehr in die Bundeshauptstadt soll aber nicht sein präferiertes Ziel sein. Sehrwohl aber ein Verbleib in Deutschlands höchster Spielklasse.