Arminias Krüger in die Eredivisie

Arminia Bielefeld lässt Florian Krüger ziehen. Der niederländische Erstligist FC Groningen vermeldet die Verpflichtung des 23-jährigen Angreifers offiziell. Krüger unterschreibt einen Vertrag bis 2026 mit Option auf eine weitere Spielzeit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor einem Jahr war Krüger mit der Empfehlung von elf Saisontoren und sieben Vorlagen von Erzgebirge Aue nach Ostwestfalen gewechselt. Bei der Arminia kam er an diese Quote nicht mehr heran, steuerte in 34 Pflichtspielen ein Tor und drei Vorlagen bei. Nun der Wechsel in die Eredivisie.