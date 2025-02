So viel kosten Chukwuemeka & Svensson den BVB

Borussia Dortmund lässt sich Carney Chukwuemekas Verpflichtung einiges kosten. Einem Bericht der ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge übernimmt der Bundesligist nicht nur das Gehalt des englischen Mittelfeldspielers, sondern zahlt an den FC Chelsea auch eine Leihgebühr, die sich auf „etwas mehr als zwei Millionen Euro“ belaufen soll.

Bis zum Sommer wird Chukwuemeka, der in Dortmund den Medizincheck schon erfolgreich absolviert hat, zunächst ausgeliehen. Für den Anschluss soll sich der BVB keine gesonderte Möglichkeit auf eine Festverpflichtung des 21-Jährigen gesichert haben. In seinem bis 2028 datierten Chelsea-Kontrakt ist dem Vernehmen nach aber eine Ausstiegsklausel verankert, die auf 40 bis 50 Millionen Euro taxiert wird.

Derweil ist mittlerweile auch klar, wie tief die Schwarz-Gelben für Daniel Svenssons Leihe in die Tasche greifen. ‚Sky‘ spricht von einem Gesamtpaket über acht Millionen Euro, die an den FC Nordsjaelland fließen. Konkret betrage die Leihgebühr knapp eine Million Euro, anschließend kann der 22-jährigen Linksverteidiger für sechs bis sieben Millionen Euro fest an Bord geholt werden. Unter Umständen soll sich der Passus in eine Kaufpflicht umwandeln.