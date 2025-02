BVB verpflichtet Svensson

Ein Linksverteidiger stand ganz oben auf der Winterwunschliste von Borussia Dortmund. Beim FC Nordsjaelland wurde Schwarz-Gelb nun fündig. Mit Daniel Svensson wird ein vielversprechendes Talent zunächst ausgeliehen.

Wie der BVB offiziell bestätigt, konnte man sich mit dem dänischen Erstligisten auf die Ablösemodalitäten einigen. Die halbjährige Leihe des 22-jährigen Linksverteidigers beinhaltet nach Vereinsangaben eine Kaufoption.

Sportdirektor Sebastian Kehl betont: „Daniel ist ein aufstrebender, physisch starker Abwehrspieler, der uns zusätzliche Stabilität verleihen kann und mit dem wir uns im Defensivbereich breiter aufstellen. Wir sehen in ihm viel Potenzial und sind davon überzeugt, dass er seine positive Entwicklung hier in Dortmund fortsetzen wird.“

Svensson selbst erklärt: „Nach meiner Berufung in die schwedische Nationalmannschaft ist der Wechsel zu einem europäischen Topklub wie Borussia Dortmund ein weiterer großartiger Schritt in meiner Karriere. Ich komme mit maximaler Motivation und werde alles dafür geben, dass wir als Team gemeinsam mit den Fans viele Erfolge feiern können.“

Svensson hatte sich 2020 Nordsjaelland angeschlossen, seit rund vier Jahren gehörte der Linksfuß dort dem Profikader an. In der laufenden Saison absolvierte der Dauerläufer alle 17 Ligapartien über die volle Distanz. Im vergangenen Oktober debütierte er zudem in der schwedischen Nationalmannschaft.