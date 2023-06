Medien: Bayern an van de Ven dran

Lucas Hernández (27) und Benjamin Pavard (27) könnten den FC Bayern in diesem Sommer verlassen. Die Münchner schauen sich entsprechend nach Ersatz um. Ein heißes Thema ist nach FT-Informationen Min-jae Kim (26) von der SSC Neapel. Der südkoreanische Nationalspieler wäre per Ausstiegsklausel für rund 50 Millionen Euro zu haben.

Darüber hinaus besteht Interesse an Linksfuß Pau Torres (26/FC Villarreal). Eine Alternative, die ebenfalls über einen starken linken Fuß verfügt, haben die Münchner in Wolfsburg im Blick. Wie die ‚tz‘ berichtet, besteht auch an Micky van de Ven (22) Interesse. Der Niederländer wäre für 30 Millionen Euro zu haben. Der FC Liverpool ist ebenfalls dran.

„Wenn ich die Chance habe, zu gehen, würde ich das gerne tun“, sagte van de Ven nun. Als potenzieller Ersatz soll sich Gian Marco Ferrari (31/US Sassuolo) im Wölfe-Visier befinden.