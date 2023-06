Wolfsburg: Van de Ven bestätigt Abschiedswunsch

Micky van de Ven möchte den VfL Wolfsburg im Sommer verlassen. Gegenüber ‚ESPN‘ sagt der Innenverteidiger: „Wenn ich die Chance habe, zu gehen, würde ich das gerne tun.“ Worte, die man in der Autostadt sicherlich nicht gerne hören wird. Angesprochen auf einen möglichen Wechsel in die Premier League, sagt der 22-Jährige: „Vielleicht, ja. Wer weiß.“ Dort lauert der FC Liverpool.

Der 22-Jährige versucht, die Wogen immerhin etwas zu glätten: „Ich fühle mich natürlich sehr wohl in Wolfsburg. Es macht mir also nichts aus, noch ein Jahr in Wolfsburg zu spielen.“ Er hoffe jedoch, kommende Saison international spielen zu können. Etwas, das mit den Wölfen nicht möglich ist. Dementsprechend wird sich der Verein um Trainer Niko Kovac mit einem Verkauf des Niederländers auseinandersetzen müssen. Als mögliche Ablöse brachte die ‚Sport Bild‘ im März eine Summe von 30 Millionen Euro ins Spiel.

