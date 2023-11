United sucht Lösung für Millionen-Flop: Antony im Winter weg?

Antony könnte bei Manchester United den Platz als einer der teuersten Flops der jüngeren Vereinsgeschichte einnehmen. Der 95-Millionen-Einkauf aus dem Vorjahr überzeugte bisher nur streckenweise. In dieser Saison ist er nach zehn Einsätzen noch ohne Torbeteiligung. Darüber hinaus sorgte der Brasilianer zuletzt abseits des Platzes wegen Ermittlungen wegen häuslicher Gewalt für Schlagzeilen.

Anfang Oktober kehrte Antony nach seinem Sonderurlaub auf den Platz zurück. Doch der 23-Jährige tut nach wie vor wenig, um seine Aufstellung zu rechtfertigen. Vom eigentlichen Unterschiedsspieler kommen nur wenig Impulse. Nach elf Spielen hat United überschaubare zwölf Treffer auf dem Konto. Die Red Devils brauchen dringend mehr Tore und sind offenbar gewillt, dafür Antony zu opfern.

Wie der ‚Mirror‘ berichtet, könnte der Flügelspieler im Januar zugunsten von anderen Optionen eingetauscht werden. Manchester hat speziell ein Auge auf Torjäger Gabriel Barbosa geworfen und wäre bereit, Antony in einem Leihdeal für den Stürmer zu verrechnen. Der ehemalige Ajax-Profi könnte so in seiner Heimat versuchen, zu alter Stärke zu finden. Gleichzeitig würde sich United mehr Tore ins Team holen: Für Flamengo knipste Barbosa in diesem Kalenderjahr 18 Mal in 53 Partien.

Zweiter Gabigol-Anlauf?

Bei Flamengo steht Barbosa, auch Gabigol genannt, nur noch bis Dezember 2024 unter Vertrag. Der Angreifer nähert sich also seinem letzten Vertragsjahr. Dem ‚Mirror‘ zufolge wären umgerechnet rund 23 Millionen Euro Ablöse nötig, um den 27-Jährigen zu verpflichten.

Barbosa hat den europäischen Fußball nach einem wenig erfolgreichen Gastspiel bei Inter Mailand (ein Treffer in zehn Einsätzen) noch nicht gänzlich abgeschrieben. Damals bekam der Linksfuß weder in Italien noch auf Leihbasis bei Benfica ein Bein auf den Boden. Ganz risikolos wäre der Deal für United also nicht.