Zaragoza-Alternative: Bayern verfolgt neue Idee

„Wir sind in Gesprächen, dass wir ihn vielleicht schon früher dazu holen“, bestätigte Christoph Freund am Dienstag, dass der FC Bayern versucht, den bereits für Sommer fixierten Transfer von Bryan Zaragoza (22) vorzuziehen.

Der Spanier soll helfen, die Ausfälle von Serge Gnabry (28) und Kingsley Coman (27) zu kompensieren. Doch sein Verein FC Granada verweist gegenüber der ‚Bild‘ aktuell nur auf den bis Sommer laufenden Vertrag und den Plan, Zaragoza bis dahin zu halten.

Die Bayern prüfen deshalb offenbar einen Plan B. Wie die niederländische Ausgabe von ‚ESPN‘ berichtet, klopfte der Rekordmeister die Möglichkeit einer Verpflichtung von Steven Bergwijn ab und habe sich bereits an die Seite des 26-jährigen Flügelstürmers gewandt.

Langfristiger Vertrag bei Ajax

Bergwijn war 2022 für die vereinsinterne Rekordablöse von 31 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu Ajax Amsterdam gewechselt und besitzt beim niederländischen Rekordmeister noch einen Vertrag bis 2027. An Ajax selbst seien die Bayern noch nicht herangetreten. In der laufenden Saison sammelte Bergwijn 13 Scorerpunkte in 22 Spielen. Sein Team führt er als Kapitän aufs Feld.