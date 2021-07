Werders Straudi ein Wechselkandidat

Simon Straudi hat womöglich keine Zukunft beim SV Werder Bremen. Gegenüber der ‚DeichStube‘ bestätigt Sportdirektor Frank Baumann, dass man gewillt ist, Angebote für den Rechtsverteidiger in Betracht zu ziehen: „Wir sind gesprächsbereit.“

Der Vertrag des 22-Jährigen läuft in einem Jahr aus. Bis dato stand Straudi lediglich für Werders zweite Mannschaft in einem Pflichtspiel auf dem Rasen. Obwohl der Italiener die Vorbereitung mit den Profis absolvierte und dort in Testspielen zum Einsatz kam, sieht es danach aus, als plane man nicht mehr mit dem Rechtsfuß.