Eintracht: Neues zur Schwegler-Rückkehr

Markus Krösche darf sich bei Eintracht Frankfurt bald auf tatkräftige Unterstützung freuen. Nachdem vor wenigen Tagen bereits durchsickerte, dass der Ex-Profi bald einen Posten bei der SGE erhalten wird, wartet die ‚Bild‘ nun mit Details auf.

Dem Bericht der Boulevardzeitung zufolge wird Schwegler ab 1. Januar die Rolle des Leiter Profifußball besetzen. Die Bekanntgabe soll noch vor Weihnachten stattfinden. Da die Eintracht das Scouting in Afrika, Japan und Amerika ausbauen will, soll Schwegler seine Expertise auf dem Gebiet in seinem neuen Job einbringen.