Ajax verlängert mit van der Sar

Edwin van der Sar verlängert seinen Vertrag bei Ajax Amsterdam um zwei weitere Jahre. Das neue Arbeitspapier des Geschäftsführers läuft bis 2025. Seit knapp zehn Jahren ist der 51-Jährige in verschiedenen Führungspositionen für den niederländischen Rekordmeister tätig. Als aktiver Spieler stand der ehemalige Torhüter in 312 Spielen für Ajax auf dem Platz.

Van der Sar sagt: „In den vergangene zehn Jahren ist bei Ajax viel passiert. In diesen Jahren sind wir in vielerlei Hinsicht mit dem Verein gewachsen. Die internationale Anerkennung hat, vor allem durch die Ergebnisse der ersten Mannschaft, erheblich zugenommen. Aber hinter diesem Erfolg steht auch eine erstaunliche Organisation. Unser Ziel ist es, ein struktureller Bestandteil der internationalen Spitzenmannschaften zu werden.“ Van der Sar will „auch in den kommenden Jahren mein Herz und meine Seele in diesen Verein stecken“.