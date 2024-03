Europa League-Viertelfinale: Bayer muss nach England

Während der SC Freiburg am gestrigen Donnerstagabend gegen West Ham United mit 0:5 unterging, löste Bayer Leverkusen um Haaresbreite das Ticket für das Europa League-Viertelfinale. Nach 0:2-Rückstand drehte die noch ungeschlagene Mannschaft von Xabi Alonso die Partie: Der eingewechselte Patrik Schick sorgte mit einem Doppelpack in der Nachspielzeit für die Wende gegen den aserbaidschanischen Meister Qarabag Agdam.

Am heutigen Freitagmittag loste die UEFA die Viertelfinal-Begegnungen aus. Nun ist es Bayer, das es in der Runde der letzten Acht mit Conference League-Gewinner West Ham zu tun bekommt. Außerdem kommt es unter anderem zum italienischen Duell zwischen dem AC Mailand und der AS Rom. Mitfavorit FC Liverpool trifft auf Atalanta Bergamo.

Die Begegnungen im Überblick