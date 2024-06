Transferpoker: Mehrere Angebote für Ndidi

Um den Sechser Wilfred Ndidi ist ein heißer Vertragspoker entbrannt. Wie die französische FT-Partnerseite ‚Foot Mercato‘ berichtet, haben Olympique Marseille und Olympique Lyon dem 27-Jährigen ein Vertragsangebot unterbreitet. Die AS Monaco zeigt ebenfalls Interesse. Neben den französischen Erstligisten liegt dem Nigerianer zudem eine Offerte des FC Everton vor. Der ebenfalls gehandelte FC Sevilla hat nur Außenseiterchancen.

Ndidis Vertrag bei seinem aktuellen Klub Leicester City läuft am Ende der Saison aus, sodass der defensive Mittelfeldspieler ablösefrei zu haben ist. Die Foxes möchten dies verhindern und arbeiten ihrerseits an einer Verlängerung mit dem 57-fachen Nationalspieler. Für welchen Klub sich Ndidi am Ende entscheiden wird, ist noch offen.