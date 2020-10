Günstige Kaufoption: Bayern plant ohne Fein

Die PSV Eindhoven verpflichtete am Deadline Day Adrian Fein vom FC Bayern. Der zentrale Mittelfeldspieler wurde für ein Jahr vom deutschen Rekordmeister ausgeliehen. Für den Anschluss besteht eine Kaufoption, zu der jetzt konkrete Zahlen bekanntgeworden sind.

Wie das ‚Eindhoven Dagblad‘ berichtet, kann PSV den spielstarken Rechtsfuß nach der Leihe für sechs Millionen Euro fest verpflichten. Die geringe Klausel ist ein klares Indiz dafür, dass die Bayern offenbar nicht mehr wirklich mit Fein planen.

Ende Juli hörte sich das noch ganz anders an. Damals hatte Sportvorstand Hasan Salihamidzic gesagt: „Er wurde bei uns ausgebildet und hat sich nun auch in seinen ersten beiden Profijahren sehr gut entwickelt. Jetzt hoffen wir, dass er den nächsten großen Schritt bei uns in München macht.“

Unter Deutschen

In Eindhoven trifft Fein neben dem ebenfalls neu verpflichteten Mario Götze (28) auch auf seine Landsmänner Philipp Max (27), Lars Unnerstall (30) und Vincent Müller (20). Vergangene Saison spielte der deutsche U21-Nationalspieler auf Leihbasis beim Hamburger SV.

In der Hinrunde hatte der 21-Jährige noch mit starken Auftritten überzeugt, allerdings zeigte die Formkurve in der Rückrunde deutlich nach unten. Auch deshalb darf der Youngster den Triple-Sieger offenbar zu günstigen Konditionen verlassen.